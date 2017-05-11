В конце мая в Томске пройдёт форум «Женщина и бизнес»

11 мая 2017 / Томский Обзор

Через две недели, 26 мая, в Томске в рамках празднования Дня Российского предпринимательства пройдет форум «Женщина и бизнес».

Участники и спикеры поделятся реальным опытом в применении современных тенденций в продвижении бизнеса, интернет-маркетинга, эффективного сотрудничества в бизнес-сообществах. Здесь на конкретных примерах покажут, как подобные формы продвижения способствуют росту бизнеса.

«Часть участников одновременно являются спикерами, готовят свое выступление на заявленную тему, говорят о своем опыте, который способствовал развитию своего дела, открыто продемонстрируют собственные победы и поражения, проанализируют траектории развития своего бизнеса», — сообщают организаторы.

Форум пройдет в конференц-зале Инженерного центра ОЭЗ ТВТ «Томск» (пр.Развития, 3). Заявку на участие также можно направить по факсу: (3822) 433-130; по электронной почте: giv@tomsktpp.ru или зарегистрироваться по ссылке http://www.ladyforum.biz/#/top.

Организаторы форума Союз «Томская торгово-промышленная палата», НО «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Томской области» и Комитет по развитию женского предпринимательства при поддержке Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области.

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