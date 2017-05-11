В Томске открылась первая в России англоязычная магистратура по биофотонике

11 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Томский госуниверситет начинает набор на первую в России магистерскую программу по биофотонике, обучение на которой ведется на английском языке, сообщает пресс-служба вуза.

«Сегодня с помощью света можно ставить диагнозы и лечить болезни, применяя как современные методы микроскопии и спектроскопии, так и лазерные инструменты, используемые в клеточной биологии или в хирургии. Только в трех российских университетах «Биофотоника» выделена как отдельное направление, но лишь у нас обучение будет идти на английском языке по программе двойного диплома с возможностью включенного обучения», – объясняет направленность магистратуры ее руководитель Виктор Черепанов, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой оптики и спектроскопии ФФ ТГУ.

Магистратура по биофотонике междисциплинарная, она базируется на научных исследованиях по оптике и биомедицине, которые в ТГУ ведутся в рамках СAE «Институт биомедицины». Партнером при создании программы стал университет Оулу (Финляндия), с которым ТГУ и, в частности, физический факультет, тесно сотрудничают в научных и исследовательских проектах. В реализации программы принимают также участие специалисты Института оптики атмосферы СО РАН, Сибирского государственного медицинского университета и Саратовского госуниверситета.

После окончания магистратуры выпускники смогут вести научно-исследовательскую, научно-инновационную, организационно-управленческую работу в сферах, связанных с новейшими достижениями биофотоники. Такие специалисты востребованы в научных учреждениях биологического, физического, химического и медицинского профилей, где проводятся исследования по фундаментальным и прикладным междисциплинарным направлениям физики, биологии и медицины, в учреждениях практического здравоохранения, фармкомпаниях, а также в производственной сфере.

В медицине и фармакологии выпускникам этой программы предстоит решать как различные диагностические задачи (изменение в крови концентрации кислорода, глюкозы, различных хромофоров и др.), так и терапевтические, связанные с лечением заболеваний. После окончания магистратуры возможно продолжение учебы в аспирантуре.

Подробнее о развитии направления «Биофотоника» в ТГУ можно почитать на сайте лаборатории биофотоники. Правила поступления в магистратуру и особенности конкретной программы размещены на сайте ТГУ в разделе «Образование».

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