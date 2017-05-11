18+
18+

Томский политех открыл лабораторию по разработке технологий экологичной энергетики

Томские новости, ТПУ Томский политех новая лаборатория экологическая энергия Томский политех открыл лабораторию по разработке технологий экологичной энергетики

Томский политехнический университет открыл лабораторию газификации твердых топлив, в которой будут разрабатываться новые технологии экологичной энергетики, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с церемонии открытия.

«Мы должны сделать все для того, чтобы из самого низкосортного твердого топлива получать по максимуму энергию и по минимуму делать выбросы в окружающую природную среду», — сказал ректор вуза Петр Чубик на открытии лаборатории.

Технологии лаборатории позволят из низкосортного угля, отходов агропромышленного комплекса и деревообработки получать тепловую и электрическую энергию с использованием синтез-газа (выделяется в процессе газификации). Благодаря этой технологии значительно сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.

Заведующий кафедрой атомных и тепловых электростанций Александр Матвеев сообщил журналистам, что лаборатория обошлась вузу в 23 млн рублей. При этом лаборатория входит в крупный проект по созданию установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности.

«Этот проект — самый крупный в ТПУ, он реализуется с 2014 года. Университет совместно с партнерами (ОАО „Всероссийский теплотехнический институт“, ЗАО „КОМПОМАШ-ТЭК“ и ПАО „Интер РАО“) реализует на территории томской ТЭЦ-3 две технологии газификации», — пояснил Александр Матвеев.

По данным вуза, на территории ТЭЦ создан стенд комплексных испытательных газогенераторных установок, смонтированы экспериментальные образцы прямоточно-вихревой и горновой газификации твердых топлив, проведены научные исследования.

Работы выполняются при поддержке Минобрнауки России (субсидия в размере 290 млн рублей) и «Интер РАО» (151 млн рублей).

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 9-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» по результатам 2015/2016 учебного года.

Тэги/темы: