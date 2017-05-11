Томский политех открыл лабораторию по разработке технологий экологичной энергетики

Томский Обзор / Фото: 11 мая 2017 // Фото: News.tpu.ru

Томский политехнический университет открыл лабораторию газификации твердых топлив, в которой будут разрабатываться новые технологии экологичной энергетики, передал корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с церемонии открытия.

«Мы должны сделать все для того, чтобы из самого низкосортного твердого топлива получать по максимуму энергию и по минимуму делать выбросы в окружающую природную среду», — сказал ректор вуза Петр Чубик на открытии лаборатории.

Технологии лаборатории позволят из низкосортного угля, отходов агропромышленного комплекса и деревообработки получать тепловую и электрическую энергию с использованием синтез-газа (выделяется в процессе газификации). Благодаря этой технологии значительно сокращается количество вредных выбросов в атмосферу.

Заведующий кафедрой атомных и тепловых электростанций Александр Матвеев сообщил журналистам, что лаборатория обошлась вузу в 23 млн рублей. При этом лаборатория входит в крупный проект по созданию установок газификации твердых топлив для энергетики и промышленности.

«Этот проект — самый крупный в ТПУ, он реализуется с 2014 года. Университет совместно с партнерами (ОАО „Всероссийский теплотехнический институт“, ЗАО „КОМПОМАШ-ТЭК“ и ПАО „Интер РАО“) реализует на территории томской ТЭЦ-3 две технологии газификации», — пояснил Александр Матвеев.

По данным вуза, на территории ТЭЦ создан стенд комплексных испытательных газогенераторных установок, смонтированы экспериментальные образцы прямоточно-вихревой и горновой газификации твердых топлив, проведены научные исследования.

Работы выполняются при поддержке Минобрнауки России (субсидия в размере 290 млн рублей) и «Интер РАО» (151 млн рублей).

Томский политехнический университет основан в 1896 году. ТПУ занимает 9-е место в национальном рейтинге университетов, подготовленным Международной информационной Группой «Интерфакс» и радиостанцией «Эхо Москвы» по результатам 2015/2016 учебного года.

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