В продажу поступили путевки для детей в загородные лагеря Томска

11 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 11 мая, в свободную продажу направлены путевки в детские муниципальные загородные лагеря, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего за летний сезон 12 муниципальных загородных лагерей: «Лукоморье», «Энергетик», «Солнечная республика», «Энергия», «Солнечный», «Патриот», «Пятая четверть», «Рубин», «Огонёк», «Пост № 1», «Сириус», «Лагуна» - могут принять 6520 ребят. В девяти лагерях, подведомственных департаменту образования Томска, смогут отдохнуть 4785 детей и подростков, в трех лагерях городского управления по физической культуре и спорта - 1735 ребят.

До 10 мая возможность выкупить путевку была предоставлена родителям школьников, включённых в списки участников профильных и тематических смен. По последним данным уже реализовано более 4 тыс. путевок в муниципальные загородные лагеря.

Родителям (законным представителям), желающим приобрести путёвку в муниципальный загородный лагерь необходимо обратиться в соответствующее учреждение дополнительного образования: адреса и телефоны учреждений, графики приёма родителей, тематика и продолжительность смен в муниципальных загородных лагерях, и другая информация размещена на сайте департамента образования администрации города Томска, в разделе «Каникулярный отдых детей».

Информация по лагерям, подведомственным городскому управлению физической культуры и спорта, доступна на сайте.

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