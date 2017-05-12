В Томске заасфальтировали более 1 400 кв.метров дорог

12 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

На улицах Томска продолжается ремонт дорожного полотна, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на директора томского «Спецавтохозяйства» Евгения Якубу.

Так, за минувшие сутки под автокомпрессор было разработано 65 кв.м.полотна, уложено 20 кв. метров асфальта.

Всего же с начала сезона разработано под автокомпрессор 3735 кв. м., произведена укладка асфальта на 1433 кв.метрах дорожного полотна.

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