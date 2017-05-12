Томичам расскажут о технологическом лидерстве России в 2035 году

12 мая 2017 / Томский Обзор

В среду, 17 мая, в международном культурном центре Томского политеха (ул.Усова, 13-в) пройдет открытая лекция директора направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Лекция «Международное технологическое развитие. Технологическое лидерство России в 2035 году» посвящена перспективам международного технологического развития, ставкам и приоритетам для достижения технологического лидерства России к 2035 году, формированию нового поколения научных и бизнес-лидеров, созданию университетов будущего, проблемам роста технологических компаний, а также вопросам синхронизации Национальной технологической инициативы и Стратегии научно-технологического развития России.

Начало лекции в 13.30. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Дмитрий Песков — член экспертного совета при правительстве Российской Федерации, руководитель рабочей группы по поддержке лучших практик развития квалификаций Национального совета при президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, член межведомственной комиссии по реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

Тэги/темы: