Мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой в Томске
12 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Gibdd.ru
Вчера вечером, 11 мая, в Томске столкнулись Volkswagen Passat и Honda CB-400. В результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в 18.30 на пересечении пр.Комсомольского и ул.Карташова. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом. С травмами 18-летний мотоциклист доставлен в больницу.
В сообщении отмечается, что пострадавший не имел права управления транспортными средствами данной категории, но мотоциклом управлял в мотошлеме, без защитной экипировки. В свою очередь водительский стаж молодого человека, управлявшего иномаркой — 1 год.
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