Мотоциклист без прав столкнулся с иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 11 мая, в Томске столкнулись Volkswagen Passat и Honda CB-400. В результате ДТП пострадал мотоциклист, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 18.30 на пересечении пр.Комсомольского и ул.Карташова. По предварительным данным, 19-летний водитель иномарки при повороте налево столкнулся со встречным мотоциклом. С травмами 18-летний мотоциклист доставлен в больницу.

В сообщении отмечается, что пострадавший не имел права управления транспортными средствами данной категории, но мотоциклом управлял в мотошлеме, без защитной экипировки. В свою очередь водительский стаж молодого человека, управлявшего иномаркой — 1 год.

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