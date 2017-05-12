Завтра в Лагерном саду Томска высадят яблони

Томский Обзор / Фото: 12 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 13 мая, в Томске замещающие семьи посадят 16 саженцев яблонь в аллее «Большая семья» на склоне Лагерного сада, сообщает пресс-служба мэрии.

«Аллея была заложена еще в 2010 году и практически каждый год томские семьи накануне международного Дня семьи высаживают здесь новые деревца. В прошлом году были посажены 20 яблонь», — говорится в сообщении.

Также ко Дню семьи в Томске приурочены более 100 мероприятий. В муниципальных учреждениях и библиотеках города в мае пройдут тематические классные часы, конкурсы сочинений на тему «Семейные ценности», семейные «Веселые старты», праздничные концерты, подготовленные детьми и их родителями фотовыставки, выставки книг, рисунков и прикладного творчества. Напомним, что 13 мая в 11 часов психологи центра профилактики и социальной адаптации «Семья» (ул. Куйбышева, 1) приглашают томичей на тренинг «Наша дружная семья».

Центр дополнительного образования «Планирование карьеры» проведет 13 мая фестиваль по робототехнике и легоконструированию «Семья изобретателей». А Дворец творчества детей и молодежи Томска приглашает горожан на концерты своих коллективов: 13 мая – вокальной студии «Подсолнухи», 14 мая – лауреата международных конкурсов школы-студии народного танца «Русские забавы».

В воскресенье, 14 мая, в зрелищном центре «Аэлита» томичам и гостям города представят детский музыкальный спектакль «Принцесса на горошине». 15 мая праздничные программы пройдут в ДДЮ «Факел» и «Синяя птица», 19 мая концерты состоятся в ДК «Маяк» и Доме профсоюзов Томской области.

Чаепития и концерты для многодетных и замещающих семей в мае запланированы в администрациях районов Томска и на присоединенных территориях (ДК «Тимирязевский», ДК «Настроение» д. Лоскутово). 15 мая администрация Ленинского района проведет конкурс для многодетных и замещающих семей «Золотая яблоня».

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