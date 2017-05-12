Томичам предлагают узнать свой культурный уровень
В воскресенье, 14 мая, в рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске пройдет городская акция «Узнай свой культурный уровень» — уличный блиц-опрос на знание отечественной культуры, литературы и истории.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, акции пройдут на площади Новособорной, Белом озере, Набережной реки Томи, в студенческих городках, а также в Северске на площади Театральной (у музыкального театра «Современник»).
Темы вопросов, на которые предлагается ответить участникам акции, — история, российское кино, русская литература, история культуры, русский язык, языкознание, этикет и др.
«Есть ли у молодежи интерес к истории России? Насколько хорошо они ее знают? Это мы хотим выяснить на уличной молодежно-просветительской акции», — говорят организаторы акции.
Всем участникам опроса вручаются удостоверения культурного россиянина с оценками по знанию русской культуры.
Акции будут проходить с 14.00 до 16.00.