Томичам предлагают узнать свой культурный уровень

12 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В воскресенье, 14 мая, в рамках Дней славянской письменности и культуры в Томске пройдет городская акция «Узнай свой культурный уровень» — уличный блиц-опрос на знание отечественной культуры, литературы и истории.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, акции пройдут на площади Новособорной, Белом озере, Набережной реки Томи, в студенческих городках, а также в Северске на площади Театральной (у музыкального театра «Современник»).

Темы вопросов, на которые предлагается ответить участникам акции, — история, российское кино, русская литература, история культуры, русский язык, языкознание, этикет и др.

«Есть ли у молодежи интерес к истории России? Насколько хорошо они ее знают? Это мы хотим выяснить на уличной молодежно-просветительской акции», — говорят организаторы акции.

Всем участникам опроса вручаются удостоверения культурного россиянина с оценками по знанию русской культуры.

Акции будут проходить с 14.00 до 16.00.

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