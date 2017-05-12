Детские лагеря Томска готовят к летнему сезону

12 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В трех оздоровительных детских лагерях Томска: «Огоньке», «Рубине» и «Лагунае» завершаются работы по подготовке к летним сменам, сообщает пресс-служба мэрии.

С января по май в «Огоньке» велись масштабные ремонтные работы: выполнен монтаж систем водоподготовки для питьевой воды, завершен ремонт столовой и пищеблока, в настоящий момент монтируется новое оборудование в столовой, в стадии завершения ремонт и отделка медицинского блока. Приобретена новая мебель для столовой, кровати в корпуса, постельное белье, полотенца, наматрасники.

К концу мая будет завершен ремонт в корпусах. На сегодняшний день здесь уже установлены новые пластиковые окна с москитными сетками. Рабочие завершают ремонт душевых и туалетов, отделку коридоров и комнат в корпусах. На спортивной площадке монтируется ограждение, наносится разметка. Все работы ведутся в соответствии с графиком, без задержек. С территории лагеря вывезено более 5 тонн мусора. В ближайшее время ее обработают от клещей.

Напомним, что 2016 году ДОЛ «Огонек» был передан из ведомства МАУ «Центр социальных инициатив» детско-юношеской школе водных видов спорта имени В.А. Шевелева. Тогда же был составлен план по ремонту, частичной реконструкции и благоустройству лагеря с целью создания на его территории многофункциональной спортивной базы для подготовки томских спортсменов и региональных сборных команд, а также центра тестирования ГТО. В дальнейшем на территории «Огонька» планируется развитие учебно-спортивного центра водных видов спорта имени В.А. Шевелева в качестве Академии подводного спорта под патронатом международной конфедерации CMAS. В настоящий момент только лишь в трех странах мира существуют такие академии – в Турции, Китае, ОАЭ, а в скором будущем появится и в Томске, на базе обновленного «Огонька».

В «Рубине» также идет полным ходом работа по подготовке лагеря к летнему сезону – проводится косметический ремонт в корпусе и столовой. Завершены работы по обустройству санитарно – охранной зоны скважины с питьевой водой, ремонт ограждения лагеря. В лагере появились новые асфальтированные дорожки, установлен стационарный пункт охраны, оборудованный системой видеонаблюдения и кнопкой экстренного вызова наряда полиции. Также, как и в «Огоньке» территория лагеря будет обработана от клещей.

Лагерь «Лагуна» полностью готов к приему детей, территория благоустроена, очищена и обработана.

Заезд юных томичей в лагеря состоится в июне. Первыми откроет свои двери «Огонёк» - первая смена здесь начнется 5 июня. 10 июня состоится первый заезд в «Рубин». «Лагуна» примет ребят на первую смену 25 июня.

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