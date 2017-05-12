Томичи могут поддержать землячку на конкурсе «Миссис Россия Мира 2017»

12 мая 2017 / Томский Обзор

Победительница регионального этапа конкурса красоты среди замужних девушек «Миссис Томск 2017» Ирина Константинова будет представлять свой город на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия Мира 2017».

За титул «Миссис Россия Мира» будут бороться 25 замужних девушек из разных уголков России. Грандиозный финал, где будет названо имя новой обладательницы короны, пройдет 3 июня в Москве.

Также в рамках конкурса проходит интернет-голосование на официальном сайте проекта, где каждый может отдать свой голос понравившейся красавице. Победительница получит специальный приз из рук главного редактора портала «Passion.ru» (партнера конкурса) Анны Кругловой на гала-концерте.

Победительница «Миссис России Мира 2017» впоследствии будет представлять Россию на международном финале конкурса «Миссис Мира 2017». В период ношения титула она будет принимать активное участие в общественно-социальной деятельности страны, связанной с благотворительной, патронатной, культурной, представительской миссией.

Конкурс «Миссис Россия Мира», учрежденный еще в 1985 году, ставит перед собой задачу продвижения Института семьи, как основу и залог процветания государства, через призму красоты российской женщины. Цель проекта – показать, что замужняя женщина и мать не перестает быть социально активным членом общества, этот статус никак не ограничивает возможности самореализации, а только украшает женщину.

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