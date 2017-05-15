«Плавучая поликлиника» в 17-й раз отправилась в рейс по северным районам Томской области

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

В минувшую субботу, 13 мая, с томского причала в свой 17-й рейс отправилась «Плавучая поликлиника», врачи которой обследуют жителей отдаленных населенных пунктов Александровского, Каргасокского, Парабельского и Молчановского районов Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, врачи медицинского объединения «Здоровье» посетят 39 отдаленных населенных пунктов, обследуют более шести тысяч их жителей. На отправке «Плавучей поликлиники».

В 17-й рейс «Плавучей поликлиники» отправилась бригада высококвалифицированных врачей, включая кардиолога, эндокринолога, онколога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога, педиатра, врачей ультразвуковой диагностики других узких специалистов. Жители отдаленных населенных пунктов смогут и попасть на прием к докторам, и пройти необходимое обследование, включая УЗИ, сделать кардиограмму и рентген. Передвижной портативный рентгенографический аппарат «Мобирен-4-МТ», который медики взяли на борт «Плавучей поликлиники», позволяет проводить не только диагностику туберкулеза, но и выявлять онкологические заболевания легких на ранней стадии.

Также с этого года в Томской области начала работу автомобильная поликлиника «Маршрут здоровья». Ее врачи до конца года посетят 100 населенных пунктов в девяти муниципальных образованиях. Специалисты уже обследовали жителей отдаленных поселков Тегульдетского, Бакчарского и Первомайского районов. На очереди — Зырянский.

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