Томские гиревики одержали победу на Чемпионате Европы

Трое томских спортсменов в составе российской сборной одержали победы на Чемпионате Европы по гиревому спорту, сообщает областная федерация гиревого спорта.

Чемпионат проходил с 12 по 14 мая в городе латвийском Даугавпилсе. В нем приняли участие спортсмены из 21 страны. В составе национальной сборной России на помост вышли трое представителей томской областной школы гиревого спорта.

Роман Королёв стал победителем в возрастной категории «Юниоры» (от 19 до 22 лет), получив право выступать за национальную сборную заняв первое место на первенстве России в нынешнем году. Валентин Сутягин и Валерий Павлов стали чемпионами в самой престижной возрастной категории «Мужчины» (до 35 лет).

Теперь всем трём спортсменам предстоит бороться за чемпионские и призовые места в составе сборной Томской области на Чемпионате России, который пройдёт с 10 по 12 в Томске.

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