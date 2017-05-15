Томичей просят помочь с экспонатами для выставки о советском детстве

15 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей

Томичи смогут принять участие в выставке Томского областного краеведческого музея «Когда деревья были большими», посвященной советскому детству. Любой желающий может принести в музей предметы из прошлого: игрушки, книги, коллекции марок и многое другое.

«Название выставки пришло на ум сразу. Во-первых, у всех на слуху этот замечательный фильм, хоть он, скорее, и про другое. Во-вторых, название рождает светлый образ о том времени, когда все было большим, сугробы почему-то искрились ярче, чем сейчас, а мороженое было настоящим»,— сообщила заведующая выставочным отделом Анна Полякова.

Организаторы надеются, что «старшие приведут на выставку младших». Таким образом, каждый сможет вспомнить и поделиться своим воспоминанием. Не только рассказать, но и показать, что детство у всех поколений было интересным.

«Ребенок всегда найдет, чем заняться и во что поиграть. Игры практически не меняются: раньше играли в перышки и пуговицы, позже — с расплющенными крышками от бутылок, потом — с фишками, на которых изображены покемоны. Думаю, что детство - это то, что нас объединяет. Тогда дружить было очень легко. Достаточно было сказать: давай дружить?», — рассказывает Анна.

Томичи с радостью помогают музею в организации выставки: приносят детских кукол, настольные игры, пластинки со сказками. Самым удивительным и трогательным стал детский альбом «Наш ребенок», которым поделилась одна из жительниц Томска. Ее мама заполняла его с момента рождения дочери. Альбом наполнен телеграммами с поздравлениями, первыми фотографиями, детскими рисунками, хранит бирочку из роддома. В музей также отдали детское пианино, которое, как оказалось, было последним подарком детства.

«Умирающий дедушка дал внучке денег и сказал ей купить, не откладывая, то, что она пожелает. Красное пианино стало срочной покупкой и радостью для уходящего родственника», — сообщает Анна.

Выставка откроется в конце июня.

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