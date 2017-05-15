В Томске прошел чемпионат по пожарно-прикладному спорту (ФОТО)

15 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томске на базе пожарно-спасательной части №1 состоялся открытый Чемпионат Главного управления МЧС России по Томской области по пожарно-прикладному спорту, посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне, сооббщает пресс-служба ведомства.

В соревнованиях приняли участие 70 сотрудников из 11 подразделений пожарной охраны. Спортсмены состязались в подъеме по штурмовой лестнице на четвертый этаж учебной башни. Помимо профессионалов башню «штурмовали» учащиеся томских школ, как юноши, так и девушки.

Открыли программу соревнований девушки, следом стартовали юноши, а затем и спортсмены-профессионалы. Также в состязаниях приняли участие пятилетние дети пожарных, а в завершении соревнований мастер-класс показали ветераны пожарной охраны.

В результате напряженной борьбы в общекомандном зачете победителем Чемпионата стала команда специализированной пожарно-спасательной части № 16 по тушению крупных пожаров, второе место – у команды пожарно-спасательной части №2 г. Томска, третью ступень пьедестала заняли сотрудники пожарно-спасательной части №1 г. Томска.

В личном первенстве не было равных Сергею Борзунову (СПСЧ-16), серебро Чемпионата завоевал Павел Юрьев (СПСЧ-16), третье место досталось Валерию Воистинову (ПСЧ-6).

Среди учащихся томских школ победителями в своих возрастных категориях стали Алексей Уразов, Александр Петров, Никита Кислов и Екатерина Ромашенко.

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками. Для участников соревнований был организован сладкий стол с горячим чаем.

Фото: ГУ МЧС по Томской области

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