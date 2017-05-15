Томичам предлагают выбрать вариант вариант благоустройства квартала в центре города

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

На сайте мэрии Томска стартовал опрос, по итогам которого горожане выберут концепцию благоустройства квартала по ул. Кузнецова – ул. Герцена – ул. Белинского – ул. Карташова.

Как сообщает пресс-служба мэрии, томичи могут проголосовать за озеленение квартала либо обустройство парковочных мест на месте газонов. Также в дополнительной строке можно указать свой вариант благоустройства. В случае, если горожане проголосуют за сохранение зеленой зоны, существующие насаждения будут дополнены саженцами ели, рябины, березы и пирамидального тополя. Выбранная томичами концепция будет реализована в 2017 году.

Голосование доступно на сайте. Здесь же представлены графические материалы.

Напомним, ранее в рамках реконструкции зеленых насаждений в указанном квартале были снесены аварийные и старовозрастные деревья, выкорчеваны пни.

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