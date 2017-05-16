Томск стал единственным городом-участником, где пока не определили победителя национального архитектурного конкурса

16 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томского победителя Национального архитектурного конкурса на разработку концепций благоустройства ключевых общественных пространств в 15 городах России определят только в июне, сообщили «ТО» в оргкомитете конкурса. Это почти на месяц позднее других городов-участников.

Накануне, 15 мая, в Саратове на форуме «Среда для жизни: квартира и город» состоялось награждение победителей конкурса в 14 других городах-участниках.

Как сообщила партнер КБ «Стрелка» (оператор конкурса — прим.ред.) Далия Сафиуллина, проект-победитель в Томске не успели определить к церемонии награждения, так как «в городе планируется провести голосование и обсудить проекты с общественностью».

«У нас 24 апреля состоялось заседание жюри, в которое вошли представители „Стрелки“, АИЖК, Минстроя и областной и городской администрации. Жюри выбрало две работы. Затем АИЖК прислали эти работы в электронном виде и мы смогли их разместить для общественного голосования», — уточнила заместитель начальника департамента архитектуры и строительства Томской области по особым проектам Екатерина Шумкина, добавив, что его итоги будут подведены 5 июня.

Напомним, первый в своем роде Национальный архитектурный конкурс на разработку концепций благоустройства ключевых общественных пространств стартовал 7 марта. Томск попал в число городов-участников наряду с Астраханью, Владимиром, Владикавказом, Волгоградом, Ижевском, Калугой, Кемерово, Липецком, Ставрополем, Рязанью, Ульяновском, Хабаровском, Чебоксарами и Челябинском.

Площадки под благоустройство были выбраны в результате интервью с горожанами и исследований активности пользователей социальных сетей: эксперты изучали, какие точки в городе фотографируют чаще других, а на совещаниях с местными администрациями принималось финальное решение о выборе территорий. В каждом городе согласованы пространства, которые больше других любят горожане и туристы и которым необходимо качественное обновление. Это улицы, площади, парки и набережные, в среднем площадь объектов составляет 7 гектаров. В Томске такой площадкой стала набережная Томи у Лагерного сада.

Сумма призового фонда, выделенного на конкурс в рамках Программы развития городской среды АИЖК и КБ «Стрелка», — 12 000 000 рублей. В каждом городе финалист, предложивший лучшую, по мнению жюри, концепцию развития общественного пространства, получает вознаграждение в 400 000 рублей и контракт на разработку дизайн-проекта. За второе и третье место победители получают денежные призы в размере 300 000 и 100 000 рублей соответственно. Победитель определяется в ходе голосования жюри, в которое входят представители Минстроя и АИЖК, региональных администраций и местных экспертных сообществ.

Воплощением разработанных проектов в жизнь займутся администрации городов совместно с привлеченными ими инвесторами.

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