Пропавший осенью студент СибГМУ найден мертвым

15 мая 2017 / Томский Обзор

Томские следователи нашли тело пропавшего в октябре прошлого года студента 3-го курса СибГМУ, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Двадцатилетний студент пропал 8 октября. В ходе следствия выяснилось, что в тот день он доехал на такси до села Курлек, после чего его никто не видел. Учитывая, что молодой человек никому не сообщил о возможных причинах своего отсутствия, у него не было денег на переезд у следствия имелись основания полагать, что он мог стать жертвой преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

В минувший четверг, 11 мая, местные жители нашли тело пропавшего студента в лесу в окрестностях села Курлек.

«При осмотре тела следователи обнаружили в одежде погибшего документы, деньги, телефон и предсмертную записку, из содержания которой следует, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено» — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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