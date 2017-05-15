В субботу в Томске пройдет Международный благотворительный Забег Юристов

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Legal.run

В субботу, 20 мая, на нижней террасе Лагерного сада пройдет благотворительный забег Tomsk Legal Run 2017. Все желающие смогут пробежать дистанции в 2 и 10 км. Начало регистрации в 9:00, начало забега — в 11:00.

Как сообщают организаторы, всех участников и зрителей ждут приятные сюрпризы и подарки от партнеров забега, а мощную поддержку спортсменам и болельщикам окажет выступление популярной кавер-группы «Rocking Radio». С 10.00 до 14.00 на площадке Нижней террасы Лагерного сада будут работать интерактивно-развлекательные площадки, спортивные и танцевальные мастер-классы.

Перед общим стартом будет проведен детский забег на 500 метров.

Участвовать в благотворительном забеге могут не только юристы, но и все желающие! Регистрацию, а также всю дополнительную информацию для участия в забеге можно найти на сайте fond-alena.ru или Legal.run.

Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2017 — уникальный фандрайзинговый проект, с 2014 года объединяющий представителей профессионального сообщества юристов всего мира в поддержку благотворительных фондов. В Томске участники забега осуществляют сбор средств в помощь детям с онкозаболеваниями, в Детский фонд им. Алены Петровой.

В этом году проект получил беспрецедентный географический охват от Благовещенска до Лондона: официальные забеги будут проходить в течение целой недели в 14 городах в период с 20 по 27 мая. Так, 20 мая забеги пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Казани, Томске и Благовещенске, 24 мая забег пройдёт в Лондоне, а 27 мая эстафету марафона Legal Run подхватят в Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Воронеже и Краснодаре. Ожидаемое общее количество юристов, кто примет участие в официальных забегах в 14 городах Legal Run 2017, составит не менее 5000 человек.

Тэги/темы: