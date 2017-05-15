На чердаке томской пятиэтажки нашли гранату

15 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Строители обнаружили гранату на чердаке пятиэтажного дома по улице Лазарева в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии в понедельник.

«На чердаке дома была обнаружена граната „Ф-1“, ее увезли бойцы ОМОНа на полигон для уничтожения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что граната была без кольца, но с запалом.

«Ф-1» — ручная противопехотная оборонительная граната, предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою.

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