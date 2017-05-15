В этом году на дорогах Томской области в 4 раза увеличится количество камер

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году администрация Томской области направит почти 225 млн рублей на установку на дорогах стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этому их количество увеличится в четыре раза — с 6 до 26, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«На модернизацию и развитие системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в этом году администрация Томской области направит 224,8 миллиона рублей. Появится двадцать новых стационарных фотовидеокамер на базе аппаратно-программного комплекса «АвтоУраган-ВСМ». Одна — на 13-м километре автотрассы Томск – Колпашево и еще девятнадцать — на дорогах в Томске», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Он уточнил, что соответствующий госконтракт выиграла компания «Ростелеком». К осени специалисты также должны создать центр обработки данных, куда будет поступать вся информация о нарушениях и штрафах, и модернизировать три уже работающих стационарных комплекса фотовидеофиксации ПДД в Томске — на Клюева, 44, и на Нахимова, 3 и 12-а.

Сейчас в Томске работает шесть стационарных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены на наиболее аварийных участках дорог. Общая сумма штрафов за нарушения ПДД, зафиксированных в 2016 году камерами фотовидеофиксации на дорогах Томской области, составила 90 млн рублей. С помощью камер было выявлено около 160 тыс. нарушений.

Тэги/темы: