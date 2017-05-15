Разработанная в Томске операционная система проходит первые испытания

Томский Обзор / Фото: 15 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские математики и программисты разрабатывают первый отечественный программно-инструментальный комплекс (ПК) для создания автоматизированных систем управления высокотехнологичными производствами. В настоящее время команда, в которую входят исследователи ТГУ и специалисты компании «ЭлеСи», наращивает функциональные возможности ПК, первая версия комплекса уже проходит предварительные испытания, сообщает пресс-служба вуза.

«Поскольку на многих объектах ТЭК до сих пор используется OC Windows, взвешенным решением может быть не полный отказ от Windows, а разработка таких программных решений, которые можно с минимальными трудозатратами переконфигурировать под альтернативную Windows операционную среду», – говорит директор Центра компьютерных наук и технологий ТГУ, заведующий кафедрой теоретических основ информатики ФинФ ТГУ Александр Замятин.

Программный комплекс, созданный в Томске, функционирует под управлением Unix-подобных операционных систем. Он позволяет обеспечивать сбор, обработку и хранение производственных и технологических данных, решать задачи планирования, распределения и контроля производственного процесса в режиме реального времени и другие технологические функции.

Первый крупный и очень важный этап создания платформы уже пройден: проведены поисковые исследования, на основе которых разработаны детальные проектные решения ключевых подсистем; созданы многофункциональные прототипы основных подсистем ПК. Сейчас команда разработчиков расширяет функциональные возможности комплекса, проводит его предварительное тестирование и отладку на базе ТГУ как головного исполнителя и на базе инициатора – компании АО «ЭлеСи».

Томская разработка не зависит от иностранных коммерческих операционных и программных систем. Как сообщают в пресс-службе, интерес к ней уже проявили предприятия атомной, нефтегазовой, энергетической, химической и других отраслей промышленности, для которых контроль технологического процесса критически важен для обеспечения безопасности.

«Завершение ключевых этапов работ по созданию практически полнофункциональной версии ПК, готовой к демонстрации потенциальным заказчикам, запланировано на конец 2017 – начало 2018 года. Это позволит совместно с партнерами из ТГУ перейти к выпуску «коробочной» версии программного комплекса, готовой к применению сторонними интеграторами», – говорит директор по инновационному развитию «ЭлеСи» Максим Костарев.

Проект реализуется в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 218. Общая сумма его финансирования составляет более 300 млн рублей, половина из них – субсидия государства, остальные 50 процентов – средства АО «ЭлеСи», индустриального партнера ТГУ.

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