В Томской области селянин спьяну избил сожительницу, перепутав ее с мужчиной

15 мая 2017 / Томский Обзор

В Томской области вынесли приговор мужчине, который избил свою сожительницу будучи в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Тогда 56-летний подсудимый вместе с сожительницей распивал спиртные напитки. После этого он воспринял женщину как мужчину и избил ее, порезав шею. Сильно пьяная пострадавшая впала в кому.

«Приехавший на место происшествия сын потерпевшей, возмутившись увиденным, нанес подсудимому множественные удары по голове, от которых последний потерял память», — говорится в сообщении.

На суде обвиняемый заявил, что не помнит произошедшего, но «допускает возможность совершения им данного преступления».

В сообщении отмечается, что обвиняемый также находился на условно-досрочном освобождении. Ранее его судили за убийство. В результате суд приговорил мужчину к 4,5 годам исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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