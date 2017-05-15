Налоговая инспекция через суд добивается банкротства «Томской промышленно-строительной компании»

15 мая 2017 / Томский Обзор

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России N7 по Томской области подала в арбитражный суд Томской области иск о банкротстве ООО «Томская промышленно-строительная компания», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы картотеки арбитражных дел.

Инспекция ФНС просит также включить в реестр требований кредиторов требования в размере 746,318 тыс. рублей.

Вместе с тем суд к производству заявление не принял — ждет от заявителя дополнительные документы.

Холдинг «Томская промышленно-строительная компания» (ТПСК) занимается строительством домов в Томске.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основным активом холдинга является ООО «Строительное управление ТПСК», его выручка в последние годы варьировалась от 57 до 245 млн рублей, чистая прибыль — от 3 до 7 млн рублей.

В настоящее время арбитражный суд Томской области рассматривает другое заявление о банкротстве СУ ТПСК, заседание по нему назначено на 24 мая.

ООО «ТПСК» в последние годы получало около 6 млн рублей выручки и от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей — чистой прибыли. Руководителем и владельцем ООО «ТПСК» является экс-депутат гордумы Владимир Мамонтов.

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