Томские абоненты Tele2 посетили 50 стран в майские праздники

15 мая 2017 / Пресс-служба макрорегиона «Сибирь» Tele2

Tele2 подвела итоги активности абонентов в международном роуминге во время майских праздников. Количество абонентов, выезжавших за границу в период с 1 по 9 мая, выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее количество минут, использованных абонентами Tele2 в международном роуминге, увеличилось и число текстовых сообщений, отправленных клиентами оператора за рубежом незначительно сократилось. Трафик мобильного интернета при этом вырос в 2,6 раза по сравнению с майскими праздниками прошлого года. Самой популярной с точки зрения мобильного интернета страной среди томичей стал Казахстан: на его территории было использовано 29% от всего зарубежного интернет-трафика.

Томские абоненты Tele2 побывали в 50 странах мира. Наиболее популярными направлениями стали Казахстан, Турция и Киргизия. Порядка трети томских абонентов Tele2, покидавших Россию на майских каникулах, звонили и пользовались интернетом именно в этих странах.

Абоненты Tele2 России за майские праздники посетили 168 стран, самыми популярными из которых вновь стали Белоруссия, Турция, Украина, Финляндия, Казахстан, Эстония, Германия, Франция и Испания. Впервые в десятку популярных направлений вошел Китай. Эти страны посетили 67% всех клиентов оператора, выехавших на майские праздники за границу. Пользователи услуг Tele2 также побывали в самых экзотических уголках планеты — на Фиджи и Гренаде, в Парагвае, Кении, Анголе и в других странах.

Наибольшую активность в международном роуминге проявили абоненты Tele2 из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской областей и Пермского края. На их долю пришлась треть голосового трафика и отправленных сообщений и более половины интернет-трафика, использованного всеми абонентами в путешествиях по миру.

Тэги/темы: