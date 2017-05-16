В Томске завершается монтаж шумозащитного экрана на Балтийской

16 мая 2017 / Томский Обзор

Монтаж шумозащитного экрана по ул.Балтийской в Томске входит в завершающую стадию. Подрядчик ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» устанавливает последние панели, сообщает пресс-служба мэрии.

Общая протяжность экрана составит 1 километр, высота - 4 метра. Конструкция выполнена из специальных сэндвич-панелей с прозрачными вставками, что позволит защитить стоящие за сооружением дома от шума, при этом не создавая эффект замкнутого пространства.

В сообщении отмечается, что подрядчик устраняет замечания, выявленные Гостройнадзором в ходе итоговой проверки работ, выполненных в рамках муниципального контракта по строительству ул.Сибирской от ул.Льва Толстого до железнодорожного переезда, в том числе строительство транспортной развязки и моста через р.Ушайку. Установка шумозащитного экрана по ул.Балтийской - мероприятия по шумозащите в рамках муниципального контракта.

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