В этом году в районе томского «Буревестника» обустроят пешеходную улицу

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Пешеходную улицу обустроят в районе стадиона «Буревестник» в 2017 году. На эти цели из бюджетов разных уровне направят 25,4 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Благоустройство улицы является одним из пунктов «дорожных карт» по повышению эффективности образования в Томске.

«В свое время в этом месте была обустроена лыжная «Трасса здоровья». Пешеходная улица появится примерно в этих границах. Мы продолжим благоустройство территории. Зимой там можно будет ходить на лыжах, летом кататься на велосипеде», - отметила начальник департамента. Она отметила, что проект улицы на сегодня находится в разработке городского проектно-сметного бюро.

На рассмотрение депутатов вынесли вопрос об изменении положения об особо охраняемой природной территории местного значения «Береговой склон реки Томь в границах города Томска от пл. Южная до пос. Аникино». Документ предусматривает, что тяжелая гусеничная и колесная техника могут появляться на этих территориях только в случае ликвидации и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Анна Касперович обозначила необходимость внести исправления в данный пункт.

«Сегодня режим использования этой территории не позволяет проводить никакие работы. В случае положительного решения разрешение на использование здесь тяжелой техники будет выдано управлению дорожной деятельности администрации города. И только они смогут осуществлять работы», - подчеркнула она.

Депутаты предложили обсудить вопрос на заседании городской думы, которое состоится 7 июня 2017 года.

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