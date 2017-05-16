Завтра в центре Томска частично перекроют движение

16 мая 2017 / Томский Обзор

Завтра, 17 мая, томичей ожидает ряд дорожных перекрытий, связанных с проведением форума U-Novus, сообщает пресс-служба мэрии.

С 8.00 до 18.00 проезд по нечетной стороне улицы от пр. Ленина до здания по адресу ул. К. Маркса, 2, а также от здания Томской областной государственной филармонии (пл. Ленина, 12а) до пер. Батенькова будет перекрыт.

На этот же период времени будет закрыта парковка между зданиями по пл. Ленина, 2, и пл. Ленина, 4.

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