Депутаты Гордумы предложили создать в Томске единый реестр гаражных и погребных кооперативов

Партнерский материал / Фото: 16 мая 2017 // Фото: pixabay.com

Депутаты Думы Города Томска предложили создать реестр гаражных и погребных кооперативов, расположенных на территории Томска. Также городской администрации рекомендовано провести работу с обращениями граждан, получивших отказ в оформлении права собственности на данные объекты. Об этом шла речь накануне в ходе заседания комитета по градостроительству, землепользованию, и архитектуре Гордумы, где обсуждалась реализация «гаражной амнистии» на территории Томска.

Напомним, изменение законодательства Томской области в 2009 году позволило упростить процедуру получения горожанами права собственности на гаражные и погребные сооружения. По данным администрации Томска, в период с 2010 года по март 2015 года более 30 га земли удалось ввести в хозяйственный оборот, около 15 тысяч томичей смогли оформить право собственности. С 2015 реализация «гаражной амнистии» усложнилась тем, что доказывать факт владения постройками гражданам приходилось через суд. Поправки в законодательстве в 2016 году эту процедуру упразднили.

За период с 2015 года в департамент архитектуры по вопросам определения земельных участков поступило 40 обращений, из них 12 получили положительное заключение, по пяти были получены отказы, 15 обращений были возвращены и 8 находятся в работе. В департамент управления муниципальной собственностью, который осуществляет полномочия по предоставлению земельных участков, поступило 26 обращений; положительное решение было получено по трем из них, в 14 обращениях был получен отказ и девять находятся в работе.

На сегодняшний день известно приблизительно о 700 гаражных и погребных кооперативах. Члены 400–450 таких кооперативов уже получили земельные участки в собственность. Члены около 200 не имеют такой возможности из-за отсутствия проекта межевания территории. Стоимость такого проекта на сегодняшний день составляет 250 тысяч рублей за га.

Городские депутаты отметили недопустимость перекладывания этих трат на плечи рядовых томичей:

«Земля отводилась в 70-80-е годы, тогда не требовались проекты межевания, сегодня в этих кооперативах состоят малообеспеченные люди, в основном пенсионеры. Чтобы процедура двигалась дальше, не нужно перекладывать межевание на их плечи, — отметил депутат Василий Музалев. — Это нужно не только для них, но и для города, чтобы упорядочить систему застройки, чтобы участки можно было выкупить, если там планируется строительство».

Реализация «гаражной амнистии» также затруднена и тем фактом, что в настоящее время отсутствует реестр гаражных и погребных кооперативов, которые находятся на территории города, и цифры, которые озвучивались выше, имеют весьма приблизительный характер. В связи с этим депутаты рекомендовали провести ревизию данных объектов и начать работу с обращениями, получившими отказ.

«Необходимо провести работу с конкретными „отказникам“, выяснить причины отказа, определить, сколько денег нужно, чтобы в конкретном месте сделать проекты межевания. Тогда начнут обращаться участники других кооперативов, о которых пока неизвестно», — резюмировал председатель комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска Андрей Петров.

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