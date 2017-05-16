В Томской области увеличилось число носителей опасного заболевания

Томский Обзор / Фото: 16 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

По данным мониторинга ученых Биологического института Томского госуниверситета, в регионе увеличилось количество грызунов – носителей тяжелого паразитического недуга альвеококкоза. Заразиться альвеококкозом могут и домашние животные, вывезенные на дачные участки, с последующей передачей болезни хозяевам, сообщает пресс-служба вуза.

«Переносчиками альвеококкоза в природе являются дикие животные: волки, лисы, песцы, а также мелкие позвоночные животные – мыши и полевки. По данным 2016-2017 годов локальный рост зараженности альвеококкозом мышевидных грызунов отмечен в некоторых районах области, например, Томском и Первомайском. Это вызывает тревогу, поскольку возрастает риск заражения людей», – говорит заведующая лабораторией мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Нина Москвитина.

Как отмечает Нина Сергеевна, данное заболевание является одним из самых опасных гельминтозов человека. Оно характеризуется тяжелым хроническим течением, первичным опухолевидным поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и легкие, а также в другие органы. Часто заболевание заканчивается летально.

«Встретиться» с альвеококкозом можно как в лесу, собирая дикоросы, так и на приусадебном участке, где мыши и полевки частые гости. Продукты жизнедеятельности больных грызунов содержат онкосферы – яйца альвеококка, с плохо вымытых овощей и ягод они могут попасть в организм человека. Помимо этого любители дачного отдыха нередко вывозят на природу своих питомцев, которые охотятся на грызунов. Это прямой путь к заражению животного, ухаживая за которым хозяева тоже рискуют заболеть. Наряду с этим онкосферы могут попасть в легкие при вдыхании вместе с пылью», – говорит Нина Москвитина.

Профилактика альвеококкоза в первую очередь заключается в соблюдении санитарно-гигиенических правил – все, что растет на грядках или в лесу, перед употреблением должно подвергаться тщательной обработке. Владельцам приусадебных участков необходимо содержать их в порядке, не допускать захламленности, поскольку кучи мусора и валежник являются оптимальными местами обитания мелких грызунов. Хозяевам домашних животных, в случае вывоза питомцев на дачу, зоологи рекомендуют два раза в год проводить профилактическую дегильминтизацию.

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