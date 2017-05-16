Средняя ипотечная ставка в Томской области вернулась к уровню середины 2014 года

16 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Томской области по итогам первого квартала 2017 года снизилась на 0,7 процентного пункта (п.п.) — до 11,8% годовых, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное отделение Сибирского ГУ ЦБ России.

«Последний раз средние ставки по ипотеке снижались до таких уровней в июле 2014 года. Используя рыночные возможности для снижения стоимости займов, банки вновь начали активно помогать жителям области в улучшении жилищных условий», — приведены в сообщении слова заместителя управляющего отделением Михаила Кибиткина.

По его словам, банки с апреля 2016 года благодаря снижению ставки смогли нарастить ипотечный портфель на 7% — до 37 млрд рублей.

Всего в январе—марте текущего года кредитные организации в регионе выдали 1,4 тыс. ипотечных кредитов на 2,1 млрд рублей.

Вместе с тем в сообщении отмечается: «По отношению к сопоставимому периоду прошлого года темпы кредитования еще не восстановились и составляют 86% от объема ипотечного кредитования в I квартале 2016 года».

При этом, уточняет финучреждение, доля проблемных ипотечных кредитов в регионе составила 0,8% и остается самой низкой в Сибирском федеральном округе.

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