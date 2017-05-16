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На днях томичей ждут заморозки

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С завтрашнего дня, 17 мая, в Томске и области ожидаются заморозки, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В период 17-19 мая при прояснении ожидаются заморозки – 0…- 5°С, по крайнему северу до – 10°С», - говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных увеличением количества техногенных пожаров, вымерзанием и гибелью сельскохозяйственных культур, нарушением в работе объектов ЖКХ.

Гражданам также необходимо соблюдать меры личной безопасности.

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