«Томь» обжалует отказ выдать лицензию на следующий сезон после оплаты долгов

16 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Футбольный клуб «Томь» намерен обжаловать решение комиссии Российского футбольного союза на отказ в выдаче лицензии на сезон-2017/18, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу клуба.

«Как только у нас будут основания — подадим апелляцию. Под основаниями предполагается отсутствие задолженностей по зарплате, налогам и так далее. Как только поступит транш от спонсоров — погасим задолженность и подадим апелляцию», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, РФС в понедельник отказал четырем клубам в выдаче лицензии на следующий сезон: краснодарской «Кубани», владивостокскому «Лучу-Энергии», воронежскому «Факелу» и томской «Томи». Причины отказа не называются. Отмечалось, что рассмотрение заявки ФК «Тосно» отложено.

ФК «Томь» по итогам 28 туров занимает 16-е, последнее место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Ранее «Томь» уже лишилась шансов сохранить прописку в премьер-лиге.

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