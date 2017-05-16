В Стрежевом ребенок залез на трансформатор и получил сотрясение и электротравму

16 мая 2017 / Томский Обзор

В Томской области следователи возбудили уголовное дело по факту получения электротравмы ребенком, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вечером 6 мая в Стрежевом. По предварительным данным, школьник залез на крышу трансформаторной подстанции, в результате чего получил сотрясение головного мозга и электротравму. Пострадавший находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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