Городские депутаты обсудили результаты работы Счетной палаты Томска в 2016 году

Партнерский материал / Фото: 19 мая 2017 // Фото: pixabay.com

На очередном заседании комитета по бюджету, экономике и собственности депутаты Думы города Томска заслушали отчет о проделанной работе Счетной палаты Томска за минувший год, а также приняли поправки в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В 2016 году контролирующим органом было проведено 14 контрольных мероприятий, которые включают в себя свыше 60 проверок. По сравнению с данными 2015 года, общий объем нарушений снизился более чем на 270 млн рублей.

По результатам проверок со стороны администрации города 21 должностное лицо было привлечено к административной ответственности. В прокуратуру было направлено 40 материалов проверок. Меры прокурорского реагирования приняты по трем из них. Счетной палатой составлено 10 административных протоколов, мировыми судьями все должностные лица признаны виновными в совершении административных нарушений.

В ходе обсуждения доклада депутаты Думы города Томска подчеркнули, что городской администрации необходимо проработать вопрос кадровой политики в муниципалитете и муниципальных учреждениях, чтобы в дальнейшем избежать большого количества нарушений в исполнении бюджета.

«По моему мнению, необходимо обратиться с предложением к мэру города, обратить особое внимание на вопрос кадровой политикой в сфере образования и культуры», — отметил депутат Василий Еремин.

Депутаты также поручили комитету по социальным вопросам усилить контроль за расходованием бюджетных средств в части приобретения жилья для детей-сирот.

«Приобретение квартир несоответствующей площади дает право подавать в суд и истребовать компенсации, а это приводит к дополнительным расходам», — пояснила член комитета по бюджету, экономике и собственности Лариса Сорокова.

На заседании комитета депутаты Гордумы также приняли поправки в бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

В доходной части бюджета изменения коснулись безвозмездных поступлений. Произошло увеличение их суммы на 30 млн рублей. За счет субвенций на обеспечение государственных гарантий в общеобразовательных учреждениях данная статья доходов выросла на 20,9 млн рублей, в сфере обеспечения бесплатного дошкольного образования — на 6,2 млн рублей.

В расходной части бюджета департаментом финансов было предложено перераспределить 88 млн рублей со статьи «исполнение решений судов» на расходы местного бюджета. Указанная сумма определена решением судов на предоставление жилых помещений лицам с хроническими заболеваниями.

Ряд перераспределений предусмотрен на уровне администраций районов на капитальный ремонт для реализации программы по созданию комфортной городской среды из всех уровней бюджета. На сегодняшний день уже имеется вся проектная документация, в которой определены необходимые виды работ.

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