Комитет томской облдумы поддержал изменения в деятельности общественной палаты

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Депутаты комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области рекомендовали общему собранию думы принять во втором чтении новый областной закон «Об Общественной палате». В случае его принятия региональная Общественная палата (ОП) начнет формироваться по новым правилам уже этим летом, сообщается на сайте облдумы.

Проект закона «Об Общественной палате Томской области» депутаты приняли в первом чтении на седьмом собрании думы в апреле. Тогда в процессе его обсуждения у парламентариев возникли серьезные вопросы и замечания к предложенному варианту.

«По предложению Законодательной Думы были скорректированы сроки формирования палаты. 30 дней отводится на сбор предложений по кандидатам и 60 дней на рассмотрение и обсуждение кандидатур. Это сделано для того, чтобы депутаты гарантированно смогли познакомиться со своими будущими представителями в ОП и на заседаниях всех комитетов, и на собрании думы. Старт процедуре формирования будет давать Законодательная Дума. И запустить ее депутатам, в случае принятия закона, предстоит уже летом этого года», — подчеркнул замгубернатора по внутренней политике Сергей Ильиных.

Одну треть (14 человек из 42) будет утверждать губернатор, столько же – областная дума Еще по 14 кандидатам было принято решение, что кандидатов третьей трети будет определять Общественная палата действующего состава.

«Замечания депутатов учитывались. Противоречия снимались в рабочем порядке. Предложений и замечаний в ходе рабочей группы было сделано много. Поэтому по итоговой версии, которая представлена депутатам на второе чтение, видно, что проделана серьезная работа», – отметил председатель парламентского комитета по законодательству Виталий Оглезнев.

Депутаты комитета поддержали законопроект единогласно.

Областная Общественная палата (ОП) до сих пор работает по действующему закону, который утвердили еще в 2006 году депутаты III созыва. Летом 2016 года был принят новый Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации». Он устанавливает равные условия работы для Общественных палат всех регионов страны. Областной закон теперь необходимо привести в соответствие с федеральным.

На формирование новой Общественной палаты отводится срок до конца осени этого года. Срок полномочий новой Общественной палаты составит три года со дня проведения первого заседания.

Законопроектом также предусмотрено, что обеспечивать работу палаты будет её аппарат. Обеспечение его деятельности и содержания – за счет областного бюджета. Членам палаты будут компенсировать расходы на осуществление их полномочий.

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