Томичей приглашают на «Ночь музеев» в Центр современного искусства

17 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Вадим Махоров (предоставлено СФ ГЦСИ)

В пятницу, 19 мая, Сибирский филиал государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) присоединится к международной акции «Ночь музеев». Томичей приглашают на фотовыставку «Труд – цель, идея…» и afterparty, сообщают организаторы.

На выставке, которая будет открыта с 19.00, представлены работы сибирских фотографов, развивающих и модернизирующих тему труда в искусстве, представляющих различные индустриальные и постиндустриальные аспекты этой темы.

Проект делится на несколько блоков: авторская художественная фотография, творческая пресс-фотография фотографии в современном искусстве, фотографии для СМИ, коммерческая фотография для рекламы и корпоративного употребления. Отдельно представлен блок советской кинохроники.

Затем, с 20.00 до 22.00, пройдет интеллектуальная afterparty: «Художники и машины: беседы о технологическом искусстве в России» с показами и рассказами. Ведет ArtJ Дмитрий Галкин, исследователь и теоретик, автор серии публикаций о цифровой культуре, который также является куратором Сибирского филиала ГЦСИ и доктором философских наук.

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