В Томске грабитель украл телевизор у приютившего его знакомого

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в разбое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, 30-летний мужчина без определенного места жительства, живший у своего знакомого, попытался похитить телевизор, воспользовавшись тем, что дома никого нет. Однако хозяин квартиры и имущества заметил вора. Тогда подозреваемый достал «предмет, похожий на нож» и, угрожая им, вынес телевизор из квартиры и скрылся.



Похи­щенное имущество полицейские изъяли и вернут законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь грабителю грозит до 10 лет тюрьмы.

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