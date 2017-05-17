Томские ученые выяснили, как росли детеныши шерстистых носорогов

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2017 // Фото: Tsu.ru

Ученый кафедры палеонтологии и исторической геологии ГГФ Томского госуниверситета Андрей Шпанский провел анализ останков детенышей шерстистых носорогов и выделил пять стадий в их развитии.

«Остатки детенышей шерстистых носорогов встречаются часто, но разрозненно – по одной-две косточки, поэтому в литературе они описаны очень скудно. Нам повезло найти большое количество материала в одном месте – на берегу Оби рядом с деревней Красный Яр Кривошеинского района. В ходе нескольких экспедиций собрано около 40 остатков, которые принадлежат детенышам разного возраста – от нескольких месяцев до трех-пяти лет», – цитирует Андрея Шпанского пресс-служба вуза.

Изучение костей позволило установить, как изменялись со временем размеры животного, когда у маленьких носорогов молочные зубы менялись на постоянные, в каком возрасте подростки приближались по размерам к взрослым особям и другие особенности.

«Судя по костным остаткам, в возрасте четырех-пяти месяцев рост детенышей в холке был около 70 см, в три-четыре года они вырастали до 130 см, подростки в семь-восемь лет достигали в холке полуметра. Далее рост этих млекопитающих уже был не столь значительным, взрослые особи в среднем достигали 160-170 см. Отдельные экземпляры дорастали до 180 см и весили 2,5-3 тонны», – говорит Андрей Шпанский.

Как выяснилось, некоторые процессы индивидуального развития у малышей шерстистых носорогов протекали так же, как у человека, но гораздо быстрее. Например, длинные трубчатые кости младенцев имели эпифизы (костные концы), отделенные от тела длинной кости хрящевой тканью. У человека рост костей в длину прекращается после 15-17 лет, эпифизарные хрящи окостеневают и срастаются с костью. То же самое, но в более короткие сроки, происходило и у детенышей шерстистых носорогов.

По словам ученого, на некоторых костях ископаемых детенышей носорогов есть следы погрызов. С большой долей вероятности это свидетельствует о том, что малыши стали жертвами хищников – пещерного льва или гиены, которые наряду с медведями, росомахами, мамонтами, лошадьми, бизонами, гигантскими оленями и сайгаками 35-45 тысяч лет назад жили на территории современного Кривошеинского района.

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