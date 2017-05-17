Опыт томских НИИ поможет в реализации стратегии научно-технологического развития России — глава ФАНО

17 мая 2017 / Томский Обзор

Федеральное агентство научных организаций отрабатывает различные типы взаимодействия научно-исследовательских институтов, которые можно применить при реализации стратегии научно-технологического развития России до 2035 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на главу ФАНО Михаила Котюкова.

«Стандартные методы взаимодействия НИИ на 100% не сработают, надо искать новые формы кооперации, чтобы межведомственные искусственные барьеры не останавливали движение по самым перспективным направлениям работы. Мы сегодня разные формы интеграции отрабатываем в академическом секторе», — сказал Михаил Котюков на IV форуме молодых ученых U-NOVUS в Томске.

По его словам, ФАНО апробировало различные типы коопераций НИИ в Томске.

«Есть вариант, когда институты объединяются юридически. Так, в Томске создан национально-исследовательский медицинский центр, который имеет серьезные компетенции как в области клинических технологий, так и в области глубоких фундаментальных исследованиях. Наша задача — обеспечить передачу навыков и наработок для решения тех вызовов, которые будут стоять перед человечеством в области системы здравоохранения. Второй пример кооперации — организационное взаимодействие, когда научные коллективы начинают координировать свою работу, не объединяясь при этом ни юридически, ни финансово, а взаимодействуют на организационной основе», — пояснил Михаил Котюков.

Он отметил, что примером второго варианта взаимодействия НИИ стало создание в Томске программы по разработке новых материалов с заданными свойствами, к которой постепенно стали подключаться организации, не только подведомственные ФАНО, но и университеты, реальный интерес высказали корпорации и, в частности, Роскосмос.

«Эта работа позволяет сократить разрыв между научным сектором и производственным. Это те площадки, которые показывают возможность проведения открытого диалога. Бизнес заинтересован, чтобы задать все вопросы в одном месте и получить на них ответы, а без объединения усилий научно-образовательных организаций и исследовательских центров дать ответы в одном месте практически невозможно, а заставлять корпорации ходить по разным площадкам — потеря времени, и не всегда можно получить результат», — подчеркнул Михаил Котюков.

Тэги/темы: