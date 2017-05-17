«Ростелеком» ускорил «Домашний интернет» до 200 Мбит/с в трех населенных пунктах Томской области

17 мая 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» улучшил скоростные параметры «Домашнего интернета» в трех населенных пунктах — Томск, Северск, Зональная станция. В рамках пилотного проекта абонентам данных населенных пунктов доступен интернет на скорости до 200 Мбит/с по технологии GPON при подключении персонального компьютера пользователя к оконечному оптическому оборудованию посредством кабеля.

«Ростелеком» учитывает различные потребности своих абонентов, расширяя тарифные планы. Мы постоянно работаем над развитием собственной инфраструктуры предоставляя возможность пользоваться высокоскоростным интернетом еще большему количеству жителей», — директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Архитектура GPON обладает возможностью масштабирования и наращивания пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов. Возможности оптической технологии GPON позволяют предоставлять пакетные услуги «triple play» — скоростной интернет, в том числе через Wi-Fi, услугу интерактивного телевидения, включая трансляцию каналов в HD-качестве, а также домашнюю телефонию — по одному кабелю.

Подать заявку на подключение высокоскоростного домашнего интернета за 300 рублей по акции можно до 31 мая 2017 года. Акция действует только для новых абонентов компании. Узнать более подробную информацию об услугах и тарифах можно в офисах продаж и обслуживания Томского филиала ПАО «Ростелеком» или по телефону справочной службы 8 800 1000 800 (звонок бесплатный).

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