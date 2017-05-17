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Татьяна Тихоненко назначена директором томского филиала Tele2

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Татьяна Тихоненко назначена на должность директора томского филиала компании Tele2. На этой позиции Татьяна будет отвечать за усиление финансовых и рыночных позиций Tele2 в Томской области, а также за поддержку корпоративной культуры и ценностей оператора.

Татьяна Тихоненко окончила Бурятский государственный университет по специальности «Математика и информатика». До прихода в Tele2 она работала на позиции генерального директора крупного издательского холдинга в Улан-Удэ; в 2005–2010 годах руководила службой маркетинга, а затем возглавляла весь коммерческий блок регионального подразделения МТС в Бурятии.

К команде Tele2 Татьяна присоединилась в июне 2015 года в качестве коммерческого директора иркутского филиала компании. Под ее непосредственным руководством коммерческая дирекция иркутского филиала перешла на бизнес-процессы и организационный дизайн Tele2, увеличила активную абонентскую базу и успешно реализовала ряд проектов по развитию фирменной розницы.

«Томский филиал — один из самых успешных в Сибири. У нас здесь уверенные рыночные позиции и хорошие перспективы развития. Поэтому важнейшими задачами Татьяны на позиции руководителя филиала станут запуск сети 4G регионе и дальнейшее повышение привлекательности бренда Tele2. Уверен, что опыт, полученный Татьяной как до начала карьеры в Tele2, так и на позиции коммерческого директора иркутского филиала, позволит успешно решить эти задачи», — отмечает Дмитрий Кромский, директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

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