Томичей приглашают на благотворительный «Мохнатый кросс»

Томский Обзор / Фото: 17 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

Третий благотворительный забег «Мохнатый кросс» пройдет в Томске 28 мая. Средства, собранные в ходе мероприятия будут направлены на нужды бездомных животных, сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

Чтобы принять участие в забеге, необходимо успеть зарегистрироваться до 24 мая и внести пожертвование. Минимальная цена благотворительного взноса – 300 рублей, а для кураторов собак, которые ищут дом – 150 рублей.

«На данный момент зарегистрировано 17 участников: из них 8 с собаками и 2 человека внесли пожертвования «помогу, но не побегу». По сравнению с первым и вторым «Мохнатым кроссом» количество участников увеличилось вдвое, правда, регистрация ещё не закончена. Конечно, мы надеемся, что в этом году нам удастся привлечь еще больше людей», - рассказывает волонтер зоозащитной организации «Содружество» Мария Муркина. По итогам прошлого «Мохнатого кросса», который состоялся 11 сентября 2016 года, были зарегистрированы 46 участников и 19 собак и собрано 15 100 рублей и 25 кг кормов и круп.

Также Мария поясняет, что особых условий участия в забеге нет. В качестве участников приглашаются те, кому есть 18 лет, спортивная подготовка желательна, но не обязательна. Трассы позволяют участвовать

людям как занимающимся бегом, так и не практикующих пробежки - планируются два маршрута 3 и 1 километр. Перед стартом под надзором опытного тренера из партнерского фитнесс-центра будет проведена разминка.

Отмечается, что собаки, принимающие участие в забеге, должны быть привиты. Хозяева собак обязуются соблюдать правила выгула в общественных местах, иметь при себе ошейник, поводок и намордник.

Для бега с собакой рекомендуется использовать специальное снаряжение или шлейку, так как ошейник может оказывать давление на шею собаки во время бега.

«Если у вас нет собаки – вы всё равно можете принять участие в забеге. Можно не бежать, но сделать пожертвование», - добавила Мария.

Бежать можно одному, с питомцем или собрать команду, например, от организации или спортивного клуба. Кроме того, на мероприятии будет организован пункт приема «подарков»: кормов, круп, медикаментов, лекарств и вещей для подопечных пункта передержки «Сотрудничество». И для участников кросса, и для зрителей планируются фотосессия и чаепитие.

В качестве поощрения всех участников забега ожидает лотерея, в ходе которой будут разыграны призы, предоставляемые партнёрами «Мохнатого кросса».

Мероприятие пройдет 28 мая в районе стадиона «Буревестник». Регистрация участников и выдача стартовых пакетов начнется в 9:40, в 10:40 пройдет разминка перед стартом, в 11:00 – начало бега. Пройти

регистрацию для участия в мероприятии и узнать более подробную

информацию можно в группе «Мохнатый кросс» ВКонтакте.

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