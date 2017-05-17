Томичей научат продавать «день-в-день»!

17 мая 2017 / Партнерский материал / Фото: Предоставлено организаторами

Один из самых сложных этапов в продажах — это этап мотивации на покупку или по-другому «дожим» клиента. Даже при успешно проведённой презентации и хорошей отработке возражений — плохо сделанная «мотивация купить» будет означать, что сделка сорвётся и клиент уйдёт!

До 50% всех сделок и переговоров срываются именно по этой причине! Как увеличить конверсию продаж?

31 мая в Томске пройдет реалити-тренинг Владимира Якубы «Дожим клиента: как продавать день-в-день»!

О спикере: Владимир Якуба —

Единственный тренер в России, который проводит мероприятия в формате «Реалити».

Автор 4 книг и 5 обучающих фильмов. Преподаватель МВА.

Регулярно проводит личные консультации для топ-менеджеров крупнейших компаний таких как: Лукойл, Газпром, Билайн, Ростелеком, Банк Москвы, ВТБ 24, Merz и др.

Владелец компаний Tom Hunt, Бизнес-Риэлти и др.

Автор публикаций в СМИ и деловой прессе: Forbes, Ведомости, Коммерсант, Управление персоналом, Бизнес Журнал, Деловой квартал, ProДеньги, Генеральный директор.

Необычный формат «реалити» подразумевает не просто сухую теорию и стандартную практику. Владимир Якуба в течение всего дня, дав какую-то определенную технологию, тут же продемонстрирует ее на практике. Любой участник из зала может назвать номер телефона своего клиента и в режиме реального времени Владимир покажет, как нужно действовать.

Что вы получите от тренинга:

Новые техники продаж;

Модели анализа конкурентов, техника бенчмаркинга;

Обход «людей-фильтров» по телефону и выход на ЛПР;

Дожим клиентов по телефону — 6 вариантов скриптов продаж;

Работа в негативной среде, нейтрализация страхов;

Работающие техники отработки возражений;

Стратегии продаж на встречах B2B и B2С.

Этот тренинг даст вам набор работающих технологий «дожима», чтобы ваша работа и работа ваших менеджеров стала в несколько раз эффективнее! Эти навыки актуальны особенно сейчас, когда количество клиентов сократилось и нужно качественно работать с каждым из них.

Для компаний с количеством участников от 3-х человек действуют хорошие скидки.

Регистрация на сайте или по телефону (383) 277-87-20.

Организатор — Агентство бизнес-событий «Expertum».

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