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Томичей научат продавать «день-в-день»!

Томские новости, Бизнес, спикер реалити-тренинг Якуба Томичей научат продавать «день-в-день»!

Один из самых сложных этапов в продажах — это этап мотивации на покупку или по-другому «дожим» клиента. Даже при успешно проведённой презентации и хорошей отработке возражений — плохо сделанная «мотивация купить» будет означать, что сделка сорвётся и клиент уйдёт!

До 50% всех сделок и переговоров срываются именно по этой причине! Как увеличить конверсию продаж?

31 мая в Томске пройдет реалити-тренинг Владимира Якубы «Дожим клиента: как продавать день-в-день»!

О спикере: Владимир Якуба —

Необычный формат «реалити» подразумевает не просто сухую теорию и стандартную практику. Владимир Якуба в течение всего дня, дав какую-то определенную технологию, тут же продемонстрирует ее на практике. Любой участник из зала может назвать номер телефона своего клиента и в режиме реального времени Владимир покажет, как нужно действовать.

Что вы получите от тренинга:

Этот тренинг даст вам набор работающих технологий «дожима», чтобы ваша работа и работа ваших менеджеров стала в несколько раз эффективнее! Эти навыки актуальны особенно сейчас, когда количество клиентов сократилось и нужно качественно работать с каждым из них.

Для компаний с количеством участников от 3-х человек действуют хорошие скидки.

Регистрация на сайте или по телефону (383) 277-87-20.

Организатор — Агентство бизнес-событий «Expertum».

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