Томичей приглашают на садово-животноводческую ярмарку

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Pixabay.com

В субботу, 20 мая, на въезде в село Зоркальцево состоится ежегодная Весенняя ярмарка садово-огородного инвентаря, посадочного материала и фермерского животноводства, сообщает пресс-служба администрации Томского района.

На ярмарке томичи смогут приобрести семена и рассаду овощей и цветов, органические и неорганические удобрения, материалы для ландшафтного дизайна (садовые фигуры из керамики, заборы, тротуарная плитка), садовый инвентарь (грабли, лопаты, тяпки, лейки, ведра), рыбу, поросят и кроликов, цыплят, гусей, индоуток, а также мед, соленья и варенья.

«Традиционно ярмарка собирает около сотни участников – представителей малого и среднего бизнеса в сфере сельского хозяйства из Томской области и соседних регионов, а общий поток посетителей – жителей Томска и близлежащих населенных пунктов – превышает 2000 человек в день», — отмечается в сообщении.

Также организаторы отмечают, что гости ярмарки смогут обменяться рассадой и семенами, а также опытом.

Начало ярмарки в 9.00.

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