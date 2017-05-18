«Томь» в домашнем матче уступила «Крыльям Советов»

18 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Вчера, 17 мая, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 29-го тура Чемпионат России по футболу, в рамках которого «Томь» принимала самарские «Крылья Советов», сообщает сайт томского клуба.

Счет на 5-й минуте встречи открыл Джанни Бруно. В конце матча гости упрочили свое преимущества. На 80-й минуте Сергей Корниленко поразил ворота хозяев поля. В результате матч закончился со счетом 0:2 в пользу гостей.

По итогам 29 туров «Томь» занимает 16 строчку турнирной таблицы РФПЛ. Следующий матч томская команда также проведет на своем поле 21 мая. Соперником томичей станет «Краснодар».

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