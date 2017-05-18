«Ростелеком» предоставил канал связи для «Космического урока»

18 мая 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал ПАО «Ростелеком» предоставил каналы связи для проведения «Космического урока», который состоялся в рамках U-NOVUS 2017. Оператор обеспечил защищенный выделенный VPN канал, благодаря чему обеспечил высокую скорость и надежность передачи видеопотока, а также возможность резервирования.

17 мая в библиотеке ТГПУ состоялся «Космический урок» на тему «Электромагнитная среда обитания». В рамках урока более 40 школьников-победителей конкурса космических проектов из города и области связались с экипажем Международной космической станции (МКС) и смогли задать различные вопросы: какую музыку слушают астронавты, как подогревают еду, с какой целью космонавты сейчас находятся на МКС и так далее. Ребята узнали об изобретениях отечественных ученых и их роли в изучении теории электромагнитного поля.

Целью проведения уроков космоса является формирование знаний и воспитание чувства национальной гордости у нового поколения за вклад советских и российских ученых в научно-технический прогресс.

«Ростелеком» второй раз принимает участие в организации «Космического урока». Очень приятно осознавать, что современные технологии позволяют в режиме реального времени общаться с космонавтами на орбите. Я уверен, что дети получили для себя много полезного и, возможно, свяжут свое будущее с этой отраслью», — сказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Инициатива «Космический урок» реализуется при сотрудничестве Администрации Томской области, Госкорпорации «РОСКОСМОС», Федерального агентства научных организаций, Министерства образования и науки Российской Федерации, Российской Академии Наук, Всероссийской Государственной Телерадиокомпании, Ракетно-космической корпорации «Энергия», Института физики и прочности материаловедения СО РАН, Томского политехнического университета, Томского государственного педагогического университета.

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