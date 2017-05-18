Жителям томских поселков станет легче оформить землю

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Чтобы оформить в собственность дом, необходимо владеть землей, а чтобы владеть землей – нужно иметь дом на каком-либо праве. Порядка 500 домов и их хозяев вращаются в этом замкнутом круге. Депутаты томской облудмы вместе со своими городскими коллегами взялись решить «застарелую» проблему, сообщается на сайте парламента.

2-ой ЛПК, Нижний склад, Мясокомбинат, Спичфабрика, Усть-Керепеть, Усть-Киргизка, Старо-Карьерный, Каштак, а также застройка в районе Московского тракта – все эти поселки города Томска объединяет одно – владельцы местных домов не могут оформить их в собственность из-за недостатков в правоустанавливающих документах. Приобретение права собственности на такие дома в судебном порядке возможно только при наличии вещного права на занимаемые ими земельные участки, однако в большинстве случаев у граждан отсутствуют какие-либо права и на жилой дом, и на земельный участок.

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане не могут распоряжаться своими домами - продать их или оставить в наследство. Кроме того они не могут оформить регистрацию по месту жительства, сталкиваются с проблемами получения бесплатного медицинского обслуживания, образования, реализацией избирательных прав.

Депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию рассмотрели поправки в отдельные законодательные акты Томской области в части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для целей, не связанных со строительством. С такой законодательной инициативой выступили городские депутаты. Законопроектом предлагается установить возможность предоставления хозяевам таких домов земельных участков, на которых они расположены, в собственность бесплатно. В последующем это позволит им, имея вещное право на земельный участок, оформить права на жилые дома в судебном порядке.

При этом проект закона ограничивает период создания жилых домов, владельцам которых предоставляется право, - до вступления в силу Земельного кодекса РФ (31.12.2001г.), что позволит не допустить строительство новых жилых домов с намерением оформить их в собственность в соответствии с законопроектом.

«В моей памяти еще свежи воспоминания о так называемой «гаражной» амнистии. Тогда мы быстро и, мне кажется, недостаточно обдуманно приняли решение. Сегодня городу некуда развиваться, потому что во многих местах гаражи. Аналогичная ситуация и здесь. Я не говорю о том, что эту проблему не надо решать, но не проработав хорошо данный законопроект, мы ситуацию с развитием города усугубляем», - поделился своими опасениями депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам градостроительной деятельности Александр Шпетер.

В свою очередь спикер Оксана Козловская отметила, что проблема вызывает серьезное социальное напряжение в ряде поселков.

«Раз людям обещали, что мы ее решим, значит необходимо работать над этим вопросом. Я считаю, что в первом чтении этот закон надо принимать, а дальше работать над ним в рамках рабочей группы. Хочу отметить, что земельные отношения у нас начинают выходить на первый план системных проблем, которые не замыкаются рамками одного закона. И относиться к ним надо очень аккуратно», — отметила спикер Оксана Козловская.

Решением комитета данный законопроект предлагается рекомендовать к рассмотрению на собрании думы в первом чтении. Там же планируется утвердить состав рабочей группы.

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