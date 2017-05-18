18+
18+

Жителям томских поселков станет легче оформить землю

Томские новости, ЗД ТО, депутаты дума Законодательная Дума Томской области земельное законодательство как передать наследств Жителям томских поселков станет легче оформить землю

Чтобы оформить в собственность дом, необходимо владеть землей, а чтобы владеть землей – нужно иметь дом на каком-либо праве. Порядка 500 домов и их хозяев вращаются в этом замкнутом круге. Депутаты томской облудмы вместе со своими городскими коллегами взялись решить «застарелую» проблему, сообщается на сайте парламента.

2-ой ЛПК, Нижний склад, Мясокомбинат, Спичфабрика, Усть-Керепеть, Усть-Киргизка, Старо-Карьерный, Каштак, а также застройка в районе Московского тракта – все эти поселки города Томска объединяет одно – владельцы местных домов не могут оформить их в собственность из-за недостатков в правоустанавливающих документах. Приобретение права собственности на такие дома в судебном порядке возможно только при наличии вещного права на занимаемые ими земельные участки, однако в большинстве случаев у граждан отсутствуют какие-либо права и на жилой дом, и на земельный участок.

Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане не могут распоряжаться своими домами - продать их или оставить в наследство. Кроме того они не могут оформить регистрацию по месту жительства, сталкиваются с проблемами получения бесплатного медицинского обслуживания, образования, реализацией избирательных прав.

Депутаты комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию рассмотрели поправки в отдельные законодательные акты Томской области в части бесплатного предоставления в собственность земельных участков для целей, не связанных со строительством. С такой законодательной инициативой выступили городские депутаты. Законопроектом предлагается установить возможность предоставления хозяевам таких домов земельных участков, на которых они расположены, в собственность бесплатно. В последующем это позволит им, имея вещное право на земельный участок, оформить права на жилые дома в судебном порядке.

При этом проект закона ограничивает период создания жилых домов, владельцам которых предоставляется право, - до вступления в силу Земельного кодекса РФ (31.12.2001г.), что позволит не допустить строительство новых жилых домов с намерением оформить их в собственность в соответствии с законопроектом.

«В моей памяти еще свежи воспоминания о так называемой «гаражной» амнистии. Тогда мы быстро и, мне кажется, недостаточно обдуманно приняли решение. Сегодня городу некуда развиваться, потому что во многих местах гаражи. Аналогичная ситуация и здесь. Я не говорю о том, что эту проблему не надо решать, но не проработав хорошо данный законопроект, мы ситуацию с развитием города усугубляем», - поделился своими опасениями депутат, председатель парламентской комиссии по вопросам градостроительной деятельности Александр Шпетер.

В свою очередь спикер Оксана Козловская отметила, что проблема вызывает серьезное социальное напряжение в ряде поселков.

«Раз людям обещали, что мы ее решим, значит необходимо работать над этим вопросом. Я считаю, что в первом чтении этот закон надо принимать, а дальше работать над ним в рамках рабочей группы. Хочу отметить, что земельные отношения у нас начинают выходить на первый план системных проблем, которые не замыкаются рамками одного закона. И относиться к ним надо очень аккуратно», — отметила спикер Оксана Козловская.

Решением комитета данный законопроект предлагается рекомендовать к рассмотрению на собрании думы в первом чтении. Там же планируется утвердить состав рабочей группы.

Тэги/темы: