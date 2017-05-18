Пассажир пострадал при столкновении двух иномарок в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 мая 2017 // Фото: Gibdd.ru

Вчера вечером, 17 мая, в Томске столкнулись Toyota Corona и Toyota Corolla. В результате ДТП пострадал пассажир одной из иномарок, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в 22.00 на пересечении пр.Фрунзе и ул.Шевченко. По предварительным данным, 43-летняя женщина-водитель Toyota Corolla, при повороте налево столкнулась со встречной Toyota Corona.

В результате происшествия 35-летний пассажир автомобиля Toyota Corona был госпитализирован. Отмечается, что водитель этого же автомобиля отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а его водительский стаж составляет 3 года.

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