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«Любовник» на стене Музея истории Томска обновил гардероб

Томские новости, Памятники, любовник памятник «Любовник» на стене Музея истории Томска обновил гардероб

Сегодня, 18 мая, памятник любовнику на стене Музея истории Томска предстал перед горожанами в новых красных трусах.

Как сообщили в музее, такой цвет превалирует в новом гардеробе любовника неспроста.

«Красный цвет был выбран в честь памятной даты – столетия со дня Октябрьской революции», — отметили музейные работники.

Для Музея истории Томска уже стало традицией каждый год шить любовнику новые трусы, этим занимаются сотрудники музея.

Напомним, в прошлом году памятник вновь вернулся на стену музея после того, как его сняли для реставрации. Тогда он предстал перед томичам в камуфляжных трусах. Теперь фигура толстого мужчины, свисающего с подоконника своей любимой, радует томичей своими огромными семейными трусами яркого цвета.

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