«Любовник» на стене Музея истории Томска обновил гардероб
18 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова
Сегодня, 18 мая, памятник любовнику на стене Музея истории Томска предстал перед горожанами в новых красных трусах.
Как сообщили в музее, такой цвет превалирует в новом гардеробе любовника неспроста.
«Красный цвет был выбран в честь памятной даты – столетия со дня Октябрьской революции», — отметили музейные работники.
Для Музея истории Томска уже стало традицией каждый год шить любовнику новые трусы, этим занимаются сотрудники музея.
Напомним, в прошлом году памятник вновь вернулся на стену музея после того, как его сняли для реставрации. Тогда он предстал перед томичам в камуфляжных трусах. Теперь фигура толстого мужчины, свисающего с подоконника своей любимой, радует томичей своими огромными семейными трусами яркого цвета.
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