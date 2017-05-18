«Любовник» на стене Музея истории Томска обновил гардероб

18 мая 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Сегодня, 18 мая, памятник любовнику на стене Музея истории Томска предстал перед горожанами в новых красных трусах.

Как сообщили в музее, такой цвет превалирует в новом гардеробе любовника неспроста.

«Красный цвет был выбран в честь памятной даты – столетия со дня Октябрьской революции», — отметили музейные работники.

Для Музея истории Томска уже стало традицией каждый год шить любовнику новые трусы, этим занимаются сотрудники музея.

Напомним, в прошлом году памятник вновь вернулся на стену музея после того, как его сняли для реставрации. Тогда он предстал перед томичам в камуфляжных трусах. Теперь фигура толстого мужчины, свисающего с подоконника своей любимой, радует томичей своими огромными семейными трусами яркого цвета.

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